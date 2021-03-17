Илья Авербух рассекретил гонорары звёзд "Ледникового периода"

Известный постановщик номеров на льду рассказал, сколько звёздам и фигуристам платят за их выступления.

Ранее в Сети распространилась информация о том, звёзды получали за выход на лёд суммы от 150 тысяч рублей.

Профессиональные фигуристы, которые стали партнёрами представителей селебрити, могли рассчитывать на выплату в размере 600 тысяч рублей за одно выступление.

Как сообщает ФАН, эпидемия COVID-19 существенно повлияла на размеры выплат тем, кто показывает свои таланты на шоу "Ледниковый период".

Сейчас гонорары стали существенно скромнее.

"Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причём я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч", — рассказал Илья Авербух на YouTube-канале Василия Конова.

Илья Изяславич объяснил, что сумма выплачивается на двоих, поэтому партнёры по танцам на льду решают сами, как делить деньги.

"Так принято всегда было, всегда парники, даже в призовых, в спортивных тоже такая же история. Ну вот, катайтесь в одиночном тогда", — заявил фигурист.