Известный постановщик номеров на льду рассказал, сколько звёздам и фигуристам платят за их выступления.
Ранее в Сети распространилась информация о том, звёзды получали за выход на лёд суммы от 150 тысяч рублей.
Профессиональные фигуристы, которые стали партнёрами представителей селебрити, могли рассчитывать на выплату в размере 600 тысяч рублей за одно выступление.
Как сообщает ФАН, эпидемия COVID-19 существенно повлияла на размеры выплат тем, кто показывает свои таланты на шоу "Ледниковый период".
Сейчас гонорары стали существенно скромнее.
"Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причём я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч", — рассказал Илья Авербух на YouTube-канале Василия Конова.
Илья Изяславич объяснил, что сумма выплачивается на двоих, поэтому партнёры по танцам на льду решают сами, как делить деньги.
"Так принято всегда было, всегда парники, даже в призовых, в спортивных тоже такая же история. Ну вот, катайтесь в одиночном тогда", — заявил фигурист.
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