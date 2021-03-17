Раньше хейтеры только шутили о такой перспективе, а теперь шутка воплотилась в жизнь.
Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, где она держит в руках упаковку женских гигиенических тампонов.
"Мои хорошие, наконец-то пришла весна! Как ваше настроение? Самое время заняться собой и преобразиться…", — подписала Ольга снимок.
Пост не оставил аудиторию равнодушной.
"Оля и тампоны — это так мило", — написали поклонники Ольги.
"Блин, что за фан-клуб "Пятёрочки"? Тимати, Бузова, Бабкина. Напишите уже совместную песню", — посоветовали фолловеры.
Язвительные комментарии хейтеров о том, что скоро можно будет ждать туалетную бумагу с образом звезды, были безжалостно подчищены в Instagram-аккаунте экс-ведущей "Дома-2".
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