Подписчики высмеяли Бузову за рекламу тампонов

Раньше хейтеры только шутили о такой перспективе, а теперь шутка воплотилась в жизнь.

Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, где она держит в руках упаковку женских гигиенических тампонов.

"Мои хорошие, наконец-то пришла весна! Как ваше настроение? Самое время заняться собой и преобразиться…", — подписала Ольга снимок.

Пост не оставил аудиторию равнодушной.

"Оля и тампоны — это так мило", — написали поклонники Ольги. "Блин, что за фан-клуб "Пятёрочки"? Тимати, Бузова, Бабкина. Напишите уже совместную песню", — посоветовали фолловеры.

Язвительные комментарии хейтеров о том, что скоро можно будет ждать туалетную бумагу с образом звезды, были безжалостно подчищены в Instagram-аккаунте экс-ведущей "Дома-2".