Елизавета Арзамасова не балует публику совместными снимками с супругом. Instagram звезды "Папиных дочек" пестрит очень красивыми фотографиями, на которых она, как правило, позирует одна.
Публика желает лицезреть семейные хроники. Последний совместный снимок супругов был опубликован под Новый год. Актриса в сказочную ночь облачилась в свадебное платье, а фигурист надел элегантный костюм.
Подписчики просили Лизу опубликовать снимок с мужем, что она и сделала. Актриса разместила фотографию с Ильёй Авербухом.
"Вы спрашивали: где муж? Так вот же он!" — подписала артистка фотографию, на которой делает селфи с мужем.
На снимке лица звёздной парочки закрыты замысловатым арабским головным убором. Фолловеры предположили, что супруги вместе отдохнули в Дубае.
"Семейка бедуинов — "Арзамасова — Авербух" в родовом оазисе! Хорошего настроения и быстрых верблюдов!" — подписали фото интернет-пользователи.
Впрочем, любопытство фолловеров было удовлетворено не до конца, так как лица супругов были тщательно скрыты от посторонних глаз.
"Что-то не совсем понятно, что это муж", — посетовали подписчики.
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