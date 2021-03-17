Арзамасова показала фото Авербуха в образе бедуина

Елизавета Арзамасова не балует публику совместными снимками с супругом. Instagram звезды "Папиных дочек" пестрит очень красивыми фотографиями, на которых она, как правило, позирует одна.

Публика желает лицезреть семейные хроники. Последний совместный снимок супругов был опубликован под Новый год. Актриса в сказочную ночь облачилась в свадебное платье, а фигурист надел элегантный костюм.

Подписчики просили Лизу опубликовать снимок с мужем, что она и сделала. Актриса разместила фотографию с Ильёй Авербухом.

"Вы спрашивали: где муж? Так вот же он!" — подписала артистка фотографию, на которой делает селфи с мужем.

На снимке лица звёздной парочки закрыты замысловатым арабским головным убором. Фолловеры предположили, что супруги вместе отдохнули в Дубае.

"Семейка бедуинов — "Арзамасова — Авербух" в родовом оазисе! Хорошего настроения и быстрых верблюдов!" — подписали фото интернет-пользователи.

Впрочем, любопытство фолловеров было удовлетворено не до конца, так как лица супругов были тщательно скрыты от посторонних глаз.

"Что-то не совсем понятно, что это муж", — посетовали подписчики.