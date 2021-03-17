Собчак взяла интервью у вышедшего из тюрьмы скопинского маньяка

Журналистка побеседовала с 70-летним Виктором Моховым, отсидевшим семнадцать лет в колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек.

Как сообщает "Комсомольская правда", Ксения Собчак встретилась с Моховым в ресторане "Сахар" города Скопин.

После этого телеведущая со съёмочной группой и героем своего интервью направились в дом, где проживает мужчина с нехорошим прошлым.

"Надо заметить, что в течение встречи Мохов, который после возвращения в Скопин ни разу не снимал маску в людных местах, не скрывал своё лицо от общественности. Интересно также и отсутствие представителей местной полиции, тщательно охранявшей его все эти дни от возможного самосуда", — пишет "Комсомольская правда".

Ксения Анатольевна не упускает ни одной резонансной темы, поэтому то, что она выбрала для интервью столь спорную личность, ни у кого не вызвало удивления.

Ранее публика осудила телевизионные передачи за попытку сделать Мохова героем скандальных ток-шоу.