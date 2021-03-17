Филипп Киркоров грубо ответил журналисту на вопрос о настроении

Филипп Киркоров побывал на дне рождении Екатерины Гусевой, которой исполнилось 38 лет.

Гостями праздника были Алика Смехова, Анита Цой, Ирина Дубцова, иллюзионисты братья Сафроновы.

VIP-персоной на торжестве был Филипп Киркоров. Он вручил Гусевой подарки со словами: "Любовь моя".

Когда Филипп Бедросович покидал мероприятие, в лифте с ним оказались журналисты. Один из них осмелился поинтересоваться, почему у певца плохое настроение.

"Пошёл в *** (неприличное слово)!" — цитирует слова певца "Рамблер".

После этого исполнитель вышел на улицу и больше не возвращался на праздник.

"Синдром розовой кофточки", — прокомментировали инцидент интернет-пользователи.