Филипп Киркоров побывал на дне рождении Екатерины Гусевой, которой исполнилось 38 лет.
Гостями праздника были Алика Смехова, Анита Цой, Ирина Дубцова, иллюзионисты братья Сафроновы.
VIP-персоной на торжестве был Филипп Киркоров. Он вручил Гусевой подарки со словами: "Любовь моя".
Когда Филипп Бедросович покидал мероприятие, в лифте с ним оказались журналисты. Один из них осмелился поинтересоваться, почему у певца плохое настроение.
"Пошёл в *** (неприличное слово)!" — цитирует слова певца "Рамблер".
После этого исполнитель вышел на улицу и больше не возвращался на праздник.
"Синдром розовой кофточки", — прокомментировали инцидент интернет-пользователи.
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