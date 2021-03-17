Певица Нюша назвала свою дочку Симба. Это экзотическое имя уже давно обсудили в Сети. В неведении оставался только один Филипп Киркоров.
На шоу "Маска" он впервые услышал имя ребёнка, которое озвучила Регина Тодоренко, обращаясь к тому, кто скрывался за страшной маской пришельца-рептилоида. Король российской эстрады не смог вместить в своё сознание столь необычное имя.
— Как? Симба?! — изумлялся исполнитель, недоумённо оглядываясь на своих коллег, сидящих в жюри популярного конкурса.
— Ну да, у них такой специфический подход к детям, — отметила Тодоренко.
— Был кастинг — Синдбад, а здесь Симба, — пошутил Тимур Родригез.
— Ребёнка назвали Симбой? Да ладно? — не унимался Филипп.
Интернет-пользователи отметили, что звёзды нередко придумывают детям необычные имена.
"Рядом сидит Валерия, у которой внучку назвали Селин", — отметили поклонники шоу "Маска".
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