Филиппа Киркорова шокировало имя дочки певицы Нюши

Певица Нюша назвала свою дочку Симба. Это экзотическое имя уже давно обсудили в Сети. В неведении оставался только один Филипп Киркоров.

На шоу "Маска" он впервые услышал имя ребёнка, которое озвучила Регина Тодоренко, обращаясь к тому, кто скрывался за страшной маской пришельца-рептилоида. Король российской эстрады не смог вместить в своё сознание столь необычное имя.

— Как? Симба?! — изумлялся исполнитель, недоумённо оглядываясь на своих коллег, сидящих в жюри популярного конкурса. — Ну да, у них такой специфический подход к детям, — отметила Тодоренко. — Был кастинг — Синдбад, а здесь Симба, — пошутил Тимур Родригез. — Ребёнка назвали Симбой? Да ладно? — не унимался Филипп.

Интернет-пользователи отметили, что звёзды нередко придумывают детям необычные имена.

"Рядом сидит Валерия, у которой внучку назвали Селин", — отметили поклонники шоу "Маска".