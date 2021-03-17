Президент "Альфа-Банка" объяснил, зачем ему клип Моргенштерна

Пётр Авен, который заплатил рэперу десять миллионов рублей за странный клип, нисколько не жалеет о своём решении, несмотря на штраф ФАС.

Президент "Альфа-Банка" стал гостем YouTube-программы Ирины Шихман "А поговорить?".

— Вы хоть одну песню Моргенштерна знаете? — поинтересовалась Шихман у Петра Олеговича. — Нет, конечно. Я узнал, кто такой Моргенштерн, посмотрев этот клип.

Журналистке стало интересно, что сказал Авен, увидев клип и поняв, что заплатил за него "десять лямов".

Руководитель "Альфа-Банка" вспомнил, что ранее входил в руководящий состав канала СТС, и никогда его личное мнение не совпадало с интересами широкой аудитории.

"Всё, что нравится мне, абсолютно нельзя показывать, — объяснил руководитель финансовой организации. — Надо чтобы количество клиентов у нас росло, вот это мне нравится".

Ирина Шихман удивилась тому, что Авен согласился на то, чтобы Моргенштерн ассоциировался с его банком, так как вопрос стоит о репутации солидного учреждения.

"Наша репутация отражается только в одном — в количестве клиентов, которые к нам приходят. За два дня после клипа Моргенштерна у нас появилось 25 тысяч новых клиентов. Всё. На ту сумму штрафа, которую выкатил ФАС, я, честно говоря, внимание не обращаю. Штраф пятьсот тысяч рублей, я не обратил на это внимание. Реклама была в результате, поэтому дальше я в это не погружался", — отметил Пётр Олегович.