Юрий Лоза рассказал о плате за звание заслуженного артиста

Певец Юрий Лоза, автор хита "Плот", пожаловался на то, что он до сих пор не имеет званий. Свою историю разочарования он рассказал в контексте награждения певца ЮрКисса.

Юрий Лоза поведал, что собирал документы, чтобы доказать компетентной комиссии, что вполне достоин того, чтобы получить звание заслуженного артиста.

Вместо этого он получил от президента РФ благодарность, тогда как Алсу и Инна Маликова удостоились звания заслуженных артистов РФ.

Юрий Эдуардович рассказал о своей печали в Instagram. Он вспомнил, как ему поступил звонок с предложением заплатить за то, чтобы его наконец отметили званием.

"Ко мне обратилась организация, оказывающая услуги Министерству культуры. У тех не было денег рассчитаться. Сказали, что "мы вам отдадим званиями". Мне был такой звонок. Предложили купить звание заслуженного артиста. Не помню сколько это тогда стоило — то ли 10, то ли 15 тысяч долларов. Я сказал: "Ребята, я почему-то думаю, что я и так заслужу, и так получу". Оказывается — нет", — сказал исполнитель на видео в Instagram.

Не позволила совесть Юрию Эдуардовичу обращаться за помощью к влиятельным поклонникам своего творчества.

Что касается певца ЮрКисса, то Лоза предположил, что молодой человек, возможно, заслужил свой орден за заслуги перед Отечеством тем, что поймал иностранного шпиона.