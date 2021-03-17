Наталия Орейро исполнила песню на русском языке

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро спела о том, что границы между странами скоро откроются, и люди смогут насладиться общением.

Она поддержала тех, кто ощущает одиночество, скучая на диване.

Актриса в своей песне рассказывает о страданиях, вызванных ограничениями из-за COVID-19. Она призвала слушателей помнить, что скоро люди снова смогут танцевать вместе.

Песня уругвайской певицы под названием "Будем танцевать" наполнена оптимизмом, так как Наталия уверена, что скоро жители планеты смогут беспрепятственно встречаться, чтобы вместе кружиться в танце.

Песня была записана в самый разгар эпидемии. Клип, который разместили на YouTube, смонтирован в стиле "окошек", которые как бы объединяют людей, находящихся далеко друг от друга. Это своеобразная отсылка к видеоконференциям, набравшим популярность в разгар пандемии COVID-19.

Орейро начинает отсчёт на русском языке, затем исполняет куплет на испанском.

"Пусть музыка зазвучит, а мы сможем вновь мечтать. Снова вместе ты и я будем танцевать!" — поет певица в припеве на русском языке.