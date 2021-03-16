Ещё в 1966 году на глубине 1,5 километра в Гренландии обнаружили окаменелости веток и листьев. Учёные провели анализ и выяснили, что эти растения росли под открытым небом, а Гренландия была вся покрыта мхом.
Научная работа опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Полученные в результате исследования данные доказывают, что раньше Гренландию покрывала растительность.
"Ледяные щиты обычно разрушают и уничтожают всё на своем пути. Однако нам всё же удалось обнаружить прекрасно сохранившиеся растительные структуры, которые выглядят так, будто "умерли" вчера. Это капсула времени, сохранившая прошлое Гренландии", — пояснил исследователь Эндрю Христ из США.
Информация о прошлом ледяного щита в Гренландии позволит предсказать его поведение в период глобального потепления. Учёные хотят выяснить, как быстро он может растаять.
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