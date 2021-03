В Гренландии под километровым слоем льда обнаружили живые растения

Ещё в 1966 году на глубине 1,5 километра в Гренландии обнаружили окаменелости веток и листьев. Учёные провели анализ и выяснили, что эти растения росли под открытым небом, а Гренландия была вся покрыта мхом.

Научная работа опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Полученные в результате исследования данные доказывают, что раньше Гренландию покрывала растительность.

"Ледяные щиты обычно разрушают и уничтожают всё на своем пути. Однако нам всё же удалось обнаружить прекрасно сохранившиеся растительные структуры, которые выглядят так, будто "умерли" вчера. Это капсула времени, сохранившая прошлое Гренландии", — пояснил исследователь Эндрю Христ из США.

Информация о прошлом ледяного щита в Гренландии позволит предсказать его поведение в период глобального потепления. Учёные хотят выяснить, как быстро он может растаять.