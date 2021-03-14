Сын Никаса Сафронова рассказал о конфузе в туалете самолёта

Лука Затравкин объяснил, что бортпроводницы спешат закрывать туалеты после его появления в самолёте.

Музыкант, который страдает из-за лишнего веса, рассказал комичную историю, которая произошла с ним в воздухе.

Сын Никаса Сафронова, который весит двести сорок килограммов, однажды оказался в "туалетном плену" на борту самолёта.

Лука Затравкин зашёл в уборную, однако самостоятельно выбраться оттуда уже не смог. Ему помешали его крупные габариты и начавшаяся турбулентность.

Вызволять пианиста из туалетной кабины пришлось нескольким бортпроводникам.

С тех пор Лука стал узнаваемой фигурой в самолётах.

"Они (стюардессы) немножко переживают, когда я встаю, у них есть желание поскорее закрыть туалеты, спешат предупредить командира экипажа, чтобы не было турбулентности", — рассказал пианист в эфире ток-шоу на телеканале НТВ.