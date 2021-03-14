Звезда фильма "Москва слезам не верит" часто посещает могилу наследника.
51-летний сын народной артистки России Данила Перов скончался из-за того, что у него оторвался тромб.
Раиса Ивановна тяжело переживала кончину сына. Справиться с унынием ей помог коллега Александр Мохов. Именно в его доме она нашла приют и утешение.
"Я не могу сказать, что это не проходит, но не дай бог никому. Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции", — цитирует слова Раисы Ивановны "Комсомольская правда".
У Рязановой из родственников остались невестка и взрослый внук, однако особенную заботу об актрисе проявил именно актёр Александр Мохов.
"Я очень рад, что Раиса Ивановна не отказалась и пока нас терпит на нашей территории", — рассказал артист в программе "Ты не поверишь!".
Супруга Мохова и их маленький сын души не чают в актрисе.
"Он меня Раечка зовет, какая же я бабушка — Раечка. Правда, "р" не выговаривает. Ну, как может", — говорит Рязанова о мальчике.
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