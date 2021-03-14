После смерти сына Раису Рязанову приютили чужие люди

Звезда фильма "Москва слезам не верит" часто посещает могилу наследника.

51-летний сын народной артистки России Данила Перов скончался из-за того, что у него оторвался тромб.

Раиса Ивановна тяжело переживала кончину сына. Справиться с унынием ей помог коллега Александр Мохов. Именно в его доме она нашла приют и утешение.

"Я не могу сказать, что это не проходит, но не дай бог никому. Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции", — цитирует слова Раисы Ивановны "Комсомольская правда".

У Рязановой из родственников остались невестка и взрослый внук, однако особенную заботу об актрисе проявил именно актёр Александр Мохов.

"Я очень рад, что Раиса Ивановна не отказалась и пока нас терпит на нашей территории", — рассказал артист в программе "Ты не поверишь!".

Супруга Мохова и их маленький сын души не чают в актрисе.

"Он меня Раечка зовет, какая же я бабушка — Раечка. Правда, "р" не выговаривает. Ну, как может", — говорит Рязанова о мальчике.