Маколей Калкин стал героем сериала "Американская история ужасов"

Звезда фильмов "Один дома" возобновил карьеру в кино после многолетнего перерыва.

Актёр, ставший живым новогодним символом, не играет в кино с 2003 года.

Известно, что у Маколея Калкина были проблемы с наркотиками. Актёру с трудом удалось выбраться из наркотической западни.

Нездоровый образ жизни отразился на внешности Калкина. 41-летний актёр выглядит довольно пугающе.

"Одна из моих любимых шуток: люди часто говорили о моих проблемах с наркотиками, но нет ничего отдаленнее от правды. Наркотики — самое простое, что я делал в своей жизни", — отмечал Маколей в одном из интервью.

Артист ранее провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в…Голливуде".

Сейчас Калкина пригласили играть в сериале "Американская история ужасов". Маколей появится в 10 сезоне, который станет самым масштабным и дорогостоящим за всю историю проекта.