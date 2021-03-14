Алёна Кравец рассекретила тайну Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец заявила, что Валентину Легкоступову после её роковой травмы поместили в больницу инкогнито. В документах артистку записали под другими именем и фамилией.

"Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья", — цитирует слова Алёны Кравец издание "Дни. ру",

Данную информацию модель узнала после похорон исполнительницы хита "Ягода-малина".

Певица сказала, что смерть Легкоступовой стала для неё потрясением.

"Я просто не могла не прийти! Помню, как девчонкой я брала в руки расческу, представляя ее микрофоном, и пела "Ягоду-Малину"… Я училась у нее любви к жизни и позитиву… Год назад на этом же кладбище я прощалась с одной своей подругой — Юлей Началовой. Сейчас ушла и вторая — Валечка. Как жить дальше?!" — со слезами на глазах сказала Кравец.