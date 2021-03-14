47-летний исполнитель выглядит моложаво и свежо.
В честь 35-летия группы "Ласковый май" Юрий Шатунов стал главным участником программы "Привет, Андрей!".
В студии вспоминали историю успеха легендарной группы.
Певцу задали вопрос об отношению алкоголю.
"Бухаешь?" — в шутку прозвучал вопрос Шатунову.
"Честно? Да! Иногда. Но нужно понимать, что значит "бухаешь". Можно выпивать. Я предпочитаю белое вино, например, с рыбой, красное вино — с мясом. Могу просто выпить пива под воблу", — объяснил Юрий.
Андрей Разин был весьма огорчён тем, что его не позвали на съёмки программы о "Ласковым мае".
Продюсер пригрозил Малахову, что опубликует против него разоблачительный компромат, если тот выпустит передачу в эфир.
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