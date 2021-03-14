Ирина Алфёрова отметила 70-летний юбилей

Актриса, известная по роли Констанции в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", продолжает радовать поклонников работой в театре.

Ирина Алфёрова — одна из самых обворожительных актрис отечественного кино.

Любовь и внимание актрисы искали многие мужчины, однако она отдала своё сердце Александру Абдулову, с которым прожила семнадцать лет.

Алфёрова до сих пор верна своему амплуа, играя на сцене лирических героинь.

После ухода из "Ленкома" Ирина Ивановна устроилась работать в "Школу современной пьесы". В данном драматическом театре она служит уже тридцать лет.

Свой юбилей актриса отмечает в узком кругу — с супругом, актёром Сергеем Мартыновым.