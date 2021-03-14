Филипп Киркоров заявил, что хочет быть похороненным в гробу со стразами

Король российской эстрады нередко затрагивает в своих интервью похоронную тему.

Филипп Киркоров пошутил в жанре "чёрного юмора".

"Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз", — сказал исполнитель в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Николай Басков поддерживает коллегу в его остротах, посвящённых траурным церемониям.

"Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием", — отметил Басков, подразумевая оплату похорон Филиппа Бедросовича.

Исполнители ранее шутили, что хотят быть похоронены рядом, чтобы фанатам было удобнее посещать могилы своих кумиров.