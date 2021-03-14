Жена не разрешила Юрию Лозе заняться политикой

Многие политические партии были бы рады видеть в своих рядах известного музыканта, однако супруга Лозы отсоветовала ему идти в политику.

Автор хита "Плот" вспомнил, что ему делали заманчивые предложения, однако он, прежде чем дать ответ, советовался с мудрой супругой.

"В 90-е, когда все это началось, когда вот эти партии собирались просто моментально, на коленках, можно было попасть в очень высокие структуры. Меня приглашали в разные эти партии, объединения, но мне жена сразу сказала: "Я выходила замуж за музыканта, а не за политика, и я не могу тебя представить в сером пиджаке, голосующим по партийному списку", — рассказал Юрий Эдуардович в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Жена порекомендовала Лозе менять жизнь к лучшему с помощью своего творчества.

"Я поговорил с женой, она сказала — ни в коем случае. Я не решу никаких больших проблем. Гораздо лучше я сделаю, если буду писать хорошие песни и говорить хорошие слова", — объяснил музыкант.