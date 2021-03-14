Появление Примадонны на дне рождения блогера сделало мероприятию особенно статусным.
Маститые звёзды понимают, что за популярностью, завоёванной через интернет, — будущее.
Значимость блогеров в шоу-бизнесе признают многие эстрадные артисты. Так, Николай Басков снял клип с юным тиктокером Даней Милохиным.
Присутствие на мероприятии Насти Ивлеевой Примадонны вызывает много вопросов.
Феномен объяснил шоумен Сергей Пчела.
"В данной ситуации, скорее всего, договаривались с Галкиным, а Алла Борисовна стала приятным бонусом к его визиту", — сказал Пчела в интервью "Комсомольской правде".
Сергей отметил, что Максим Галкин активно осваивает интернет-пространство, поэтому общение с сетевыми звёздами для него выгодно.
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