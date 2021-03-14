Кристина Асмус намекнула подписчикам, что у неё есть бойфренд

Актриса, которая развелась с Гариком Харламовым, ранее хвасталась в Instagram, что поклонник забрасывает её букетами цветов.

Кристина Асмус охотно общается с интернет-аудиторией. Подписчики упорно пытаются выведать у актрисы подробности её личной жизни.

Кристина не спешит раскрывать всех карт, однако иногда выдаёт многозначительные фразы, которые наводят фолловеров на размышления.

Недавно Асмус призналась, что с Гариком Харламовым отношения после развода у неё складываются непросто, так как он очень на неё обижен.

В очередном интерактиве в Instagram Асмус сделала еще одно признание.

"Очень частый вопрос: почему я до сих пор не в отношениях? У меня встречный вопрос: по какому критерию вы сделали вывод, что я свободна?" — написала актриса.

Кристина упрекнула аудиторию в том, что они делают выводы, исходя из очень скудных сведений.

"Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять? — уточнила она. — Хотя, о чем это я? Все же до сих думают, что сцена в "Тексте" была настоящей".