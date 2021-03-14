Директор "Ленкома" рассказал о размере пенсии актёров

Марк Варшавер объяснил, что возрастным актёрам платят оклад, независимо о того, выходят они на сцену или нет.

Театр "Ленком" не оставляет без помощи артистов, которые достигли пенсионного возраста.

Людмила Поргина, Людмила Зорина, Ванда Стойлова получают 50% от заработной платы ежемесячно, так как являются штатными актёрами театра.

"Уволить их мы не имеем права. Пускай артисту будет 98 лет, мы не можем его увольнять, даже если он не играет. И Поргина, и Зорина, и Ванда Стойлова по закону получают свои оклады, точнее 50% оклада, это чуть больше 20 тысяч рублей в месяц, — рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер в интервью "Комсомольской правде".

Варшавер вспомнил, как эту практику пытался нарушить Олег Табаков, уволивший несколько актёров из театра. Артисты восстановились на работе через суд.

"Табаков им выплатил несколько миллионов компенсации, потому что закон был на стороне артистов", — объяснил руководитель прославленного театра.