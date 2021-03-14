Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова.
Произошло убийство осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже не состоял в группе, но общался и дружил с вокалистом.
"Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера", — рассказал Шатунов.
Певец вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.
"Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь", — отметил артист.
Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.
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