Шатунов стал свидетелем убийства

Певец Юрий Шатунов в эфире телеканала "Россия 1" высказался об убийстве бывшего участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова.

Произошло убийство осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже не состоял в группе, но общался и дружил с вокалистом.

"Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера", — рассказал Шатунов.

Певец вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.

"Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь", — отметил артист.

Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.