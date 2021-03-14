Журналистка похвалила праздник Насти Ивлеевой, где она сделала исторический снимок с лысым Милохиным и Пугачёвой в шортах.
Главным светским событием марта стал вечер, организованный Настей Ивлеевой, которая отметила свой 30-летний юбилей.
Мероприятие похвалила Ксения Собчак, которая явилась на праздник в головном уборе, который остряки прозвали "граблями".
"Ну что, надо сказать, я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят "отрабатывать дружбу", а не тусить", — написала Ксения Анатольевна в Instagram.
Праздник пробудил у известной тусовщицы ностальгические чувства.
"А тут благодаря Настюшке @_agentgirl_ прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых. Помните хэлловины Гулливера в доме архитектора? Кто помнит, тот поймет. Короче, это было очень весело и дресс-код кибершик — это прям попадание в точку. Ну и фото (листайте карусель), где я между Милохиным и Пугачевой - считаю историческим!" — поделилась своим восторгом Собчак.
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