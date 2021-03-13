Юморист сфотографировался с маленьким наследником, которому исполнился один год.
Обычно снимками с маленьким Ваганом Евгеньевичем баловала публику Татьяна Брухунова, но в знаменательный день малыша запечатлели на руках у счастливого отца.
Отец и сын обрядились в торжественные наряды. Евгений Ваганович облачился в бархатный пиджак глубокого чернильного оттенка. Для Вагана тоже подобрали элегантный образ.
Малыш предстал перед публикой в тёмном коричневом костюме с белым воротничком.
Ранее с красиво позирующим сыном сфотографировалась и Татьяна.
"Найдётся ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в День моего рождения, как это сделал сын?! Конечно, нет! Ваган родился 13 марта. У нас один День на двоих!" — подписала снимок Брухунова.
Подписчики осыпали счастливых родителей комплиментами и поздравлениями.
"Какой он красивый, на папу похож", — написали фолловеры.
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