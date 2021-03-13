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Евгений Петросян опубликовал фото с сыном Ваганом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист сфотографировался с маленьким наследником, которому исполнился один год.

Евгений Петросян опубликовал фото с сыном Ваганом

Обычно снимками с маленьким Ваганом Евгеньевичем баловала публику Татьяна Брухунова, но в знаменательный день малыша запечатлели на руках у счастливого отца.

Отец и сын обрядились в торжественные наряды. Евгений Ваганович облачился в бархатный пиджак глубокого чернильного оттенка. Для Вагана тоже подобрали элегантный образ.

Малыш предстал перед публикой в тёмном коричневом костюме с белым воротничком.

Ранее с красиво позирующим сыном сфотографировалась и Татьяна.

"Найдётся ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в День моего рождения, как это сделал сын?! Конечно, нет! Ваган родился 13 марта. У нас один День на двоих!" — подписала снимок Брухунова.

Подписчики осыпали счастливых родителей комплиментами и поздравлениями.

"Какой он красивый, на папу похож", — написали фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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