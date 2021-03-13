Певица рассказала, что стала жертвой дистанционного шопинга.
Светлана Лобода стала гостьей шоу "Вечерний Ургант".
Певица пришла на передачу в платье с открытой спиной. Откровенный наряд заставил Ивана Урганта заволноваться.
Этот эпизод напомнил другой инцидент, когда исполнительницу раскритиковали за то, что она села в кресло жюри детского песенного конкурса с огромным вырезом на груди.
Светлана объяснила, что намеревалась прийти на шоу в совершенно другом наряде, однако, когда ей доставили платье из Парижа, она не смогла в него втиснуться.
По этой причине Светлане пришлось надевать скандально известный комбинезон.
Лобода отметила, что дети не могли видеть ничего лишнего, потому что грудь, несмотря на большой вырез, была прикрыта.
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