Лев Лещенко стал гостем шоу Comedy Club на ТНТ.
Народный артист РСФСР порассуждал о творчестве молодых звёзд шоу-бизнеса.
Лев Лещенко доброжелательно относится к новым именам, появляющимся в мире шоу-бизнеса.
Известный исполнитель не склонен критиковать молодёжь, находя для каждого пару добрых слов.
"Сейчас много хороших исполнителей: Клава Кока, Моргенштерн. Я был на "Музыкалити" у Галкина. Мы слушали первую песню Моргенштерна. Всё, что можно было, я там сказал. На самом деле, он симпатичный парень и делает своё дело, как я считаю, профессионально, — сказал Лев Валерьянович.
Отдельно отметил певец Полину Гагарину.
"Она хоть не путает мою фамилию, как Бузова. Она как-то сказала: «Я имею большую честь выступать рядом с известным и популярным певцом Львом Левченко», — вспомнил забавный эпизод Лещенко.
Произошло это на церемонии вручения премии Music Box в 2019 году.
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