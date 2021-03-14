Лещенко вспомнил, как Бузова исковеркала его фамилию

Лев Лещенко стал гостем шоу Comedy Club на ТНТ.

Народный артист РСФСР порассуждал о творчестве молодых звёзд шоу-бизнеса.

Лев Лещенко доброжелательно относится к новым именам, появляющимся в мире шоу-бизнеса.

Известный исполнитель не склонен критиковать молодёжь, находя для каждого пару добрых слов.

"Сейчас много хороших исполнителей: Клава Кока, Моргенштерн. Я был на "Музыкалити" у Галкина. Мы слушали первую песню Моргенштерна. Всё, что можно было, я там сказал. На самом деле, он симпатичный парень и делает своё дело, как я считаю, профессионально, — сказал Лев Валерьянович.

Отдельно отметил певец Полину Гагарину.

"Она хоть не путает мою фамилию, как Бузова. Она как-то сказала: «Я имею большую честь выступать рядом с известным и популярным певцом Львом Левченко», — вспомнил забавный эпизод Лещенко.

Произошло это на церемонии вручения премии Music Box в 2019 году.