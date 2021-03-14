Журналистка обещала рассмотреть предложение на семейном совете.
Ксения Собчак решила поделиться тем, какие запросы поступают в личку её коммерческому директору.
Светская львица приводит скриншот шедевра от представителя её тайного воздыхателя в ТГ-канале "Кровавая барыня".
Мужчина подходит к вопросу по-деловому, называя сумму вознаграждения за свидание с Собчак.
Оценил поклонник Ксению Анатольевну в десять тысяч долларов.
"Кирилл, здравствуйте! Он бы очень хотел познакомиться с Ксенией. За первую встречу с ней (с продолжением) готов отдать 10 000&. Если все пойдет как надо цена повысится. Дайте знать, если Ксению заинтересует это предложение", — написал самоуверенный посредник.
Звезда отметила, что в 20 лет она бы обиделась, услышав такие притязания, а в свои нынешние 39 ей "даже почти приятно".
Главное, словам телеведущей, не клюнуть на подобное предложение в 56.
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