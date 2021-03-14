Собчак предложили десять тысяч долларов за вечер с "продолжением"

Журналистка обещала рассмотреть предложение на семейном совете.

Ксения Собчак решила поделиться тем, какие запросы поступают в личку её коммерческому директору.

Светская львица приводит скриншот шедевра от представителя её тайного воздыхателя в ТГ-канале "Кровавая барыня".

Мужчина подходит к вопросу по-деловому, называя сумму вознаграждения за свидание с Собчак.

Оценил поклонник Ксению Анатольевну в десять тысяч долларов.

"Кирилл, здравствуйте! Он бы очень хотел познакомиться с Ксенией. За первую встречу с ней (с продолжением) готов отдать 10 000&. Если все пойдет как надо цена повысится. Дайте знать, если Ксению заинтересует это предложение", — написал самоуверенный посредник.

Звезда отметила, что в 20 лет она бы обиделась, услышав такие притязания, а в свои нынешние 39 ей "даже почти приятно".

Главное, словам телеведущей, не клюнуть на подобное предложение в 56.