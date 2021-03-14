Шоумен борется с раком лимфатической системы.
Сергей Сафронов посчитал необходимым заранее распорядиться своим имуществом.
Фокусник объяснил, что написал завещание задолго до того, как узнал о своей тяжёлой болезни.
Так он поступил по совету родителей супруги.
Гастрольная деятельность иллюзиониста сопряжена с риском для жизни.
Сафронов проделывал довольно рискованные трюки, например — освобождался от наручников под водой.
Случались у него и несчастные случаи. Однажды, выполняя один из сложных трюков, он повредил руку.
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" не опускает руки и намерен победить страшный диагноз.
"Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса", — цитирует Сафронова "СтарХит".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.