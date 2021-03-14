Страдающий онкологией Сергей Сафронов написал завещание

Шоумен борется с раком лимфатической системы.

Сергей Сафронов посчитал необходимым заранее распорядиться своим имуществом.

Фокусник объяснил, что написал завещание задолго до того, как узнал о своей тяжёлой болезни.

Так он поступил по совету родителей супруги.

Гастрольная деятельность иллюзиониста сопряжена с риском для жизни.

Сафронов проделывал довольно рискованные трюки, например — освобождался от наручников под водой.

Случались у него и несчастные случаи. Однажды, выполняя один из сложных трюков, он повредил руку.

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" не опускает руки и намерен победить страшный диагноз.

"Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса", — цитирует Сафронова "СтарХит".