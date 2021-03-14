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Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр порекомендовал государству обратить внимание на "бедных" олигархов, которые меняют "майбахи" каждые полгода.

Дмитрий Певцов вступился за "подозрительно" бедные семьи

Дмитрий Певцов опубликовал в своём Instagram видео, на котором рассказал историю своего знакомого, который пытался оформить социальное пособие.

По словам актёра, другу вежливо "шепнули на ушко", что чиновникам дана директива отказывать тем, кто претендует на помощь от государства.

"Минтруд сегодня выступил с "прекрасной" инициативой - проверить "подозрительно бедных" получателей социальных пособий. Что с вами, господа чиновники? Вы бы лучше проверили тех НЕ-подозрительно богатых, чьи деньги (не облагаемые налогами!), скорее всего, как мне кажется, оседают в офшорах. Может, Минтруду там поискать — улов точно будет побогаче… А офшор-пользователям, может, пора начать налоги Родине платить, чтобы бедным помогать?", — выступил с предложением артист.

Подписчики поддержали Певцова.

"Да уж, если есть подозрительно бедные лица, то уж точно должны существовать очень подозрительно богатые. С ними то как быть?" — недоумевают фолловеры.

 

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Автор: Елена Былкина
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