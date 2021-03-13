Муж Бородиной научит женщин быть счастливыми за 50 тысяч рублей

Супруг экс-ведущей "Дома-2" занялся коуч-бизнесом.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров уверен, что знает, как изменить жизнь представительниц прекрасного пола к лучшему.

"Милые девушки, этот момент настал. Для вас, уставшей быть одной. Для тех, кому надоело терпеть измены и унижения. Для женщин, которые хотят вырваться из замкнутого круга и обрести счастье. Для вас — уникальных, неподражаемых. Настало время стать женщиной мечты. Женщиной, которую хочется покорять каждый день и каждый час", — написал Курбан в своём Instagram.

Всего за один месяц Омаров обещает, что женщины, прошедшие его марафон, изменятся до неузнаваемости, поменяют свою жизнь, избавятся от токсичных отношений, обретут гармонию и счастье.

Супруг Бородиной понимает, что одним переосмыслением жизни не обойтись, поэтому обещает одной счастливице и внешнее преображение.

"Шикарная новость. Одна из участниц марафона изменится не только внутренне, но и внешне. Она приедет ко мне в Москву. Попадёт в заботливые руки топовых косметолога, стилиста, визажиста, колориста. И полностью трансформируется. Вау-эффект гарантирован. И бесконечная любовь к себе тоже", — сообщает Омаров.

Не все женщины с восторгом приняли новость.

"Я не поняла, поговорить с ним стоит 50 тысяч. Это что новый вид заработка у мужиков?" — написали интернет-пользователи.