Ведущая шоу "Давай поженимся" укорила родителей, которые жалуются на неблагодарных отпрысков.
Роза Сябитова с понимаем относится к тому, что родители помогают своим взрослым детям.
Телесваха отметила, что в нашей стране у старшего поколения есть неизменная установка, которая гласит: "жить для себя неприлично".
Сябитова уверена, что детям помогать надо, так как молодёжь "вся в кредитах и ипотеках",
"Знаю случаи, когда родители дают детям в долг, а потом вспоминают о нём каждый день, жалуясь на то, что они не благодарные. Мне жалко этих детей. По мне, уж лучше если отдала, так и забудь или не отдавай совсем", — написала в Instagram Роза Раифовна.
Ведущая уверена, что родители вправе рассчитывать на помощь детей в старости.
"Семейные отношения уже подразумевают, что сначала мы помогаем своим детям, а потом они заботятся о нас. Я считаю, что дети наш аттестат зрелости, как родителей. Если воспитали хороших людей и заботливых сыновей, и дочерей, ставим себе пятёрку, а если не, то виноваты мы сами", — выразила свою точку зрения Сябитова.
Не все подписчики согласились с ведущей.
"Вижу я таких сорокалетних деток, которым все должны…", — написали фолловеры.
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