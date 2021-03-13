Сябитова объяснила, стоит ли давать детям в долг

Ведущая шоу "Давай поженимся" укорила родителей, которые жалуются на неблагодарных отпрысков.

Роза Сябитова с понимаем относится к тому, что родители помогают своим взрослым детям.

Телесваха отметила, что в нашей стране у старшего поколения есть неизменная установка, которая гласит: "жить для себя неприлично".

Сябитова уверена, что детям помогать надо, так как молодёжь "вся в кредитах и ипотеках",

"Знаю случаи, когда родители дают детям в долг, а потом вспоминают о нём каждый день, жалуясь на то, что они не благодарные. Мне жалко этих детей. По мне, уж лучше если отдала, так и забудь или не отдавай совсем", — написала в Instagram Роза Раифовна.

Ведущая уверена, что родители вправе рассчитывать на помощь детей в старости.

"Семейные отношения уже подразумевают, что сначала мы помогаем своим детям, а потом они заботятся о нас. Я считаю, что дети наш аттестат зрелости, как родителей. Если воспитали хороших людей и заботливых сыновей, и дочерей, ставим себе пятёрку, а если не, то виноваты мы сами", — выразила свою точку зрения Сябитова.

Не все подписчики согласились с ведущей.

"Вижу я таких сорокалетних деток, которым все должны…", — написали фолловеры.