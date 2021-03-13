Бадоева рассказала об инсценировочных проколах в "Орле и решке"

Телеведущая рассказала о промахах съёмочной группы в Нью-Йорке.

Жанна Бадоева вспомнила, как однажды во время съёмок программы в Нью-Йорке по сценарию она должна была ночевать на вокзале.

"История с вокзалом очень интересная. То ли мы забыли, то ли не успели снять, как может человек переночевать в Нью-Йорке без денег, у нас был самолет, я не буду врать, не помню. У нас была локация вокзала, мы пошли ее снимать", — рассказала Бадоева в интервью Надежде Стрелец.

По признанию Жанны, они прибегли что называется к "театральщине постановочной".

Позже стало известно, что для ночёвки на вокзале у человека должен быть билет. В противном случае тебя попросят освободить зал ожидания.