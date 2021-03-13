Супруга музыканта погибла шестого февраля, разбившись в автомобильной аварии под Красноярском.
Артист в одиночку воспитывает четырёхлетнего сына, оставшегося без матери.
Ярослав Сумишевский старается уделить ребёнку как можно больше времени. Несмотря на плотный рабочий график, музыкант спешит обнять горячо любимого сына.
"Я дома и у нас обнимашки с сыном. Очень соскучился по нему", — написал шансонье под фото, на котором он трогательно целует мальчика.
Мирослав — единственный сын Сумишевского и его умершей супруги Натальи Бородкиной. До дня рождения сына женщина не дожила всего три недели.
"Мой сын, моя надежда и мой лучик света", — говорит про своего сына овдовевший певец.
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