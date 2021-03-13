Сумишевский показал, как проводит досуг с сыном после смерти жены

Супруга музыканта погибла шестого февраля, разбившись в автомобильной аварии под Красноярском.

Артист в одиночку воспитывает четырёхлетнего сына, оставшегося без матери.

Ярослав Сумишевский старается уделить ребёнку как можно больше времени. Несмотря на плотный рабочий график, музыкант спешит обнять горячо любимого сына.

"Я дома и у нас обнимашки с сыном. Очень соскучился по нему", — написал шансонье под фото, на котором он трогательно целует мальчика.

Мирослав — единственный сын Сумишевского и его умершей супруги Натальи Бородкиной. До дня рождения сына женщина не дожила всего три недели.

"Мой сын, моя надежда и мой лучик света", — говорит про своего сына овдовевший певец.