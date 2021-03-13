Нагиев признался, что его раздражали юные участники шоу "Голос. Дети"

Артист рассказал о своих негативных эмоциях в последнем выпуске передачи.

Дмитрий Нагиев объяснил, что общение с маленькими конкурсантами давалось ему нелегко.

Шоумену уже восемь лет приходится утешать и подбадривать детей на песенном телевизионном конкурсе.

На откровенность Нагиева натолкнуло восхищение номером одной из участниц проекта.

"Ты так выступила, что я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим", — сказал артист.

Дмитрий объяснял ранее, что особенно его терзает то, что приходится видеть растроенных детей, которые периодически выбывают из конкурса.