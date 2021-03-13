Артист рассказал о своих негативных эмоциях в последнем выпуске передачи.
Дмитрий Нагиев объяснил, что общение с маленькими конкурсантами давалось ему нелегко.
Шоумену уже восемь лет приходится утешать и подбадривать детей на песенном телевизионном конкурсе.
На откровенность Нагиева натолкнуло восхищение номером одной из участниц проекта.
"Ты так выступила, что я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим", — сказал артист.
Дмитрий объяснял ранее, что особенно его терзает то, что приходится видеть растроенных детей, которые периодически выбывают из конкурса.
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