Татьяна Брухунова объяснила, как относится к Елене Степаненко

Пятая по счёту супруга Евгения Петросяна рассказала о своих взглядах на жизнь, моду и красоту.

31-летняя Татьяна Брухунова оказалась личностью яркой и харизматичной. Женщина умеет удерживать внимание публики, поэтому внимание к ней не ослабевает.

Жена маститого юмориста имеет свой стиль в одежде, который кому-то нравится, а кому-то нет. Вокруг каждого её нового образа разгораются жаркие споры.

"Я нигде ничему не училась подобному, — рассказала Татьяна в интервью "Собеседнику", — Я вообще считаю, что если это непрофессионально, то вполне достаточно насмотренности. Нужно выбрать человека для себя. Я не люблю слово кумир, но образец, который вам нравится — манеры его одевания, и обращать внимание на то, как он стилизует свои образы. Это и есть насмотренность".

Своими кумирами в вопросах стиля Брухунова считает Ренату Литвинову и Эвелину Хромченко.

Что же касается её отношения к экс-супруге Евгения Петросяна Елене Степаненко, то Татьяна находит в себе силы не реагировать на колкости артистки.

"Я считаю, что та ситуация, которая произошла с нами — это жизнь и негативировать кому-то — глупо. Это же до человека не доходит, а тебя разрушает. Поэтому я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это", — объяснила Брухунова.