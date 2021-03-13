Сын Никаса Сафронова сильно похудел ради съемок в "Брате-3"

Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.

Сын Никаса Сафронова Дмитрий, не жалея себя, работает над своим телом. Он стремится соответствовать той роли, которую доверил ему сыграть режиссёр картины "Брат-3" Валерий Переверзев.

"Мне нужно быть не качком, а парнем спортивного телосложения. В связи с карантином, переездами и командировками я несколько себя запустил. Но ничего: скоро мое тело придет в норму. Результаты уже радуют: скинул семь килограммов. Самое главное для меня сейчас — вспомнить все навыки, которые я получил во время учебы в театральном училище", — цитирует Сафронова-младшего "Собеседник".

У художника есть ещё один сын творческой профессии — пианист Лука Затравкин, который тоже борется с лишним весом.