Стас Садальский показал подлинную фигуру Анфисы Чеховой

Расхождение реальных габаритов Анфисы и её снимков в Instagram удивило интернет-публику.

Анфиса Чехова стала гостьей программы "Привет, Андрей", посвященной группе "Ласковый май".

Телеведущая сделала селфи с Юрий Шатуновым, а Стас Садальский опубликовал снимок артистки в полный рост.

Этот-то снимок и вызвал немало вопросов фолловеров. Анфиса в своём микроблоге даёт советы подписчицам, давая рецепты эффективного снижения веса, однако Чеховой, похоже, не всегда удаётся держать вес под контролем.

Instagram Анфисы пестрит снимками, которые вызывают зависть и восторг аудитории.

Чехова блистает тонкой талией, однако интернет-публика начала подозревать, что телеведущая пользуется фотошопом, чтобы придать своей фигуре желаемую стройность на снимках.

"Ого… Анфису Чехову даже не узнала… На своих фотках она килограммов на 15 меньше"; "Тучная дама в красном"; "Это правда Анфиса? Она же вроде такая худенькая в Инстаграме", — выражают своё недоумение фолловеры.