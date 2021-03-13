Расхождение реальных габаритов Анфисы и её снимков в Instagram удивило интернет-публику.
Анфиса Чехова стала гостьей программы "Привет, Андрей", посвященной группе "Ласковый май".
Телеведущая сделала селфи с Юрий Шатуновым, а Стас Садальский опубликовал снимок артистки в полный рост.
Этот-то снимок и вызвал немало вопросов фолловеров. Анфиса в своём микроблоге даёт советы подписчицам, давая рецепты эффективного снижения веса, однако Чеховой, похоже, не всегда удаётся держать вес под контролем.
Instagram Анфисы пестрит снимками, которые вызывают зависть и восторг аудитории.
Чехова блистает тонкой талией, однако интернет-публика начала подозревать, что телеведущая пользуется фотошопом, чтобы придать своей фигуре желаемую стройность на снимках.
"Ого… Анфису Чехову даже не узнала… На своих фотках она килограммов на 15 меньше";
"Тучная дама в красном";
"Это правда Анфиса? Она же вроде такая худенькая в Инстаграме", — выражают своё недоумение фолловеры.
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