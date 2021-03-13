Девушка учится в США и периодически привлекает к себе внимание прессы.
20-летняя Эрика выбрала в качестве фона для съёмки улицу Нью-Йорка.
Эрика — неродная дочка Ивана Урганта. Она родилась от первого брака супруги шоумена Натальи Кикнадзе, однако Иван воспитал девочку как свою.
Ведущий с супругой оказались очень демократичными родителями, поэтому не возбраняют дочери делать дерзкие снимки.
Ранее Эрика снялась со своим чернокожим возлюбленным в поддержку нетрадиционных отношений.
Очередная фотосессия девушки, возможно, является частью её учебного процесса, потому что Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в прославленной школе Parsons в Нью-Йорке.
Студентов в учебном заведении учат креативно подходить ко всему, в том числе и к одежде.
Эрика примерила на себя роль персонажа аниме, нарядившись в розовый жилет с изображением Сейлор Мун и короткую юбку. Довершали образ белые кружевные чулки.
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