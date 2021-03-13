Дженнифер Лопес разорвала отношения с женихом перед свадьбой

Иностранные СМИ сообщают о расставании звезды Голливуда с американским бейсболистом Алексом Родригесом.

Свадьба одной из самых ярких пар зарубежного шоу-бизнеса откладывалась из-за пандемии коронавируса.

Когда же внешние препятствия перестали мешать счастью влюбленных, Дженифер Лопес почему-то решила отменить замужество.

Множатся слухи о том, что Дженифер уличила жениха в измене. Ранее о любвеобильном характере бейстболиста заявлял его коллега по спорту. Хосе Кансек рассказал, как Родригес спал с его супругой.

СМИ сообщали, что Лопес даже подумывала о том, чтобы внести в брачный контракт штраф за измену.

В итоге звезда просто разорвала отношения с бейсболистом, отказавшись от свадьбы.