Иностранные СМИ сообщают о расставании звезды Голливуда с американским бейсболистом Алексом Родригесом.
Свадьба одной из самых ярких пар зарубежного шоу-бизнеса откладывалась из-за пандемии коронавируса.
Когда же внешние препятствия перестали мешать счастью влюбленных, Дженифер Лопес почему-то решила отменить замужество.
Множатся слухи о том, что Дженифер уличила жениха в измене. Ранее о любвеобильном характере бейстболиста заявлял его коллега по спорту. Хосе Кансек рассказал, как Родригес спал с его супругой.
СМИ сообщали, что Лопес даже подумывала о том, чтобы внести в брачный контракт штраф за измену.
В итоге звезда просто разорвала отношения с бейсболистом, отказавшись от свадьбы.
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