Солистка Little Big раскрыла правду о своей свадьбе

Певица рассказала о том, как на неё "набросились" ивент-агенства и свадебные салоны.

Оказалось, что вести о замужестве Софьи Таюрской с видеоблогером Эльдаром Джараховым оказалась преждевременными.

Певице и музыканту надо было лишь дать намёк на отношения, чтобы в Сети додумали их роман и спешно нарекли их женихом и невестой.

Софья и Эльдар, вероятно, изображали страсть не без тайного умысла. Ребята получили свою волну хайпа, однако решили, что пора прекратить слухи, пока их на самом деле не поженили.

"Самое смешное, что мне в директ написал свадебный салон: "Здравствуйте, мы с удовольствием предоставим вам платье". Я не отреагировала, но дальше позвонили друзья из ивент-агентства: "Соня, мы тебе такую свадьбу сделаем! Ты же знаешь мы профессионалы". А я говорю: "Ребята, я не выхожу замуж!". Меня даже начали поздравлять люди, которые не видели меня лет пять", — объяснила ситуацию Софья.

Эльдар Джарахов тоже посетовал на то, что пострадал от слухов.

"Некоторые девчонки напряглись. Одна мне вообще написала: "Ты бабник. Скрывал бы свою личную жизнь, понятно? Счастлив он там. А что ты со мной тогда переписывался, сволочь". У меня отписки пошли, я сердца поразбивал кому-то. Девочки, к огромному сожалению, мое сердце все еще пустует", — рассказал блогер.