Очередной ребёнок ушёл из шоу, рискуя получить психологическую травму.
Ведущий музыкального детского конкурса не оценил попытки Лободы, Крида и Басты показать свои хореографические способности.
Юная вокалистка из Краснознаменска Марианны Гекман напрасно надеялась, что кто-либо из членов жюри повернётся к ней на слепых прослушиваниях.
Никто из членов жюри не пожелал стать наставником Марианны.
После окончания вокального номера девочка показала еще один свой талант — она зажигательно станцевала.
Танец ребёнка был настолько ярким, что члены жюри не выдержали и тоже стали танцевать с Марианной.
После выступления к талантливой уроженке Краснознаменска подошёл Дмитрий Нагиев.
"Ты выдала страшный секрет, что наши наставники танцевать нифига не умеют, что ты двигалась на порядок лучше их. Я тебе благодарен, что ты сделала шоу!" — сказал девочке телеведущий в утешение.
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