Нагиев раскритиковал жюри "Голос.Дети" за неуместное поведение

Очередной ребёнок ушёл из шоу, рискуя получить психологическую травму.

Ведущий музыкального детского конкурса не оценил попытки Лободы, Крида и Басты показать свои хореографические способности.

Юная вокалистка из Краснознаменска Марианны Гекман напрасно надеялась, что кто-либо из членов жюри повернётся к ней на слепых прослушиваниях.

Никто из членов жюри не пожелал стать наставником Марианны.

После окончания вокального номера девочка показала еще один свой талант — она зажигательно станцевала.

Танец ребёнка был настолько ярким, что члены жюри не выдержали и тоже стали танцевать с Марианной.

После выступления к талантливой уроженке Краснознаменска подошёл Дмитрий Нагиев.

"Ты выдала страшный секрет, что наши наставники танцевать нифига не умеют, что ты двигалась на порядок лучше их. Я тебе благодарен, что ты сделала шоу!" — сказал девочке телеведущий в утешение.