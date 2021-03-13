Своё возмущение высказали зоозащитники.
В музыкальном ролике на песню "Шум" группы Go_A орнитологи заметили птицу, занесённую в "Красную книгу".
"Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который находится под угрозой исчезновения", — говорится в сообщении организации UAnimals в Facebook.
Есть подозрение, что владельцы редкой птицы нарушают закон, так как разрешение на содержание птицы в неволе почти невозможно получить.
"UAnimals болеет за Украину на международной арене, но эксплуатация животных — это жестокость и стыдно, что такой нашу страну увидят в мире", — заявили в организации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.