На Украине вокруг клипа для "Евровидения-2021" разгорелся скандал

Своё возмущение высказали зоозащитники.

В музыкальном ролике на песню "Шум" группы Go_A орнитологи заметили птицу, занесённую в "Красную книгу".

"Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "Курганник степной", который находится под угрозой исчезновения", — говорится в сообщении организации UAnimals в Facebook.

Есть подозрение, что владельцы редкой птицы нарушают закон, так как разрешение на содержание птицы в неволе почти невозможно получить.

"UAnimals болеет за Украину на международной арене, но эксплуатация животных — это жестокость и стыдно, что такой нашу страну увидят в мире", — заявили в организации.