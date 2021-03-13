Алла Пугачева всё чаще балует публику своими выходами в свет.
Настю Ивлееву и Примадонну связывает крепкая дружба.
Блогер и телеведущая сумела найти ключ к сердцу Аллы Борисовны, поэтому она удостоила молодую звезду своим присутствием на празднике, приуроченном ко дню рождению ведущей "Орла и решки".
Вечеринка была тематической. От гостей требовалось облачится в образы, отражающие новомодный стиль под названием кибер-барокко.
Алла Борисовна не стала изобретать велосипед и явилась на мероприятие в классическом чёрном пальто, а вот её супруг придумал для себя образ, напоминающий средневекового пажа из компьютерной игры.
Присутствие на празднике Примадонны в качестве VIP-персоны автоматически сделало праздник весьма статусным.
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