Пугачёва посетила вечеринку в стиле кибер-барокко

Алла Пугачева всё чаще балует публику своими выходами в свет.

Настю Ивлееву и Примадонну связывает крепкая дружба.

Блогер и телеведущая сумела найти ключ к сердцу Аллы Борисовны, поэтому она удостоила молодую звезду своим присутствием на празднике, приуроченном ко дню рождению ведущей "Орла и решки".

Вечеринка была тематической. От гостей требовалось облачится в образы, отражающие новомодный стиль под названием кибер-барокко.

Алла Борисовна не стала изобретать велосипед и явилась на мероприятие в классическом чёрном пальто, а вот её супруг придумал для себя образ, напоминающий средневекового пажа из компьютерной игры.

Присутствие на празднике Примадонны в качестве VIP-персоны автоматически сделало праздник весьма статусным.