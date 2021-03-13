Айза Долматова прокомментировала арест экс-супруга

Бывшего мужа Айзы Долматовой задержали в Индонезии. Его вместе с его спутницей обвинили в предоставлении фиктивных результатов теста на коронавирус. Теперь Дмитрию Анохину грозит шесть лет тюрьмы.

Айза, у которой непросто складывались отношения с бывшим мужем, всё же не злорадствует по поводу его несчастья.

При этом она уверена, что идея воспользоваться поддельным тестом принадлежит именно Анохину.

"Я не хочу, чтобы его сажали, потому что это полный пипец. Но, зная Диму, уверена: он сделает так, что эта баба отсидит за него, а он выйдет и ей там накидает. Могу сказать, что терпеть его не могу, на дух не перевариваю, но он отец моего ребёнка и очень хороший отец. А ещё я люблю его родителей, для меня они вторые мама и папа. Надеюсь, что все это закончится быстро… Дима очень не любит расставаться с бабками, но сейчас ему придется потратить довольно много. Классно, что я ему отдала 13 лямов при разводе", — цитирует слова Долматовой "СтарХит".