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Наташа Королёва погладила символ своей юности

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наташа Королёва опубликовала в Instagram забавное видео.

Наташа Королёва погладила символ своей юности

На кадрах певица гладит футболку со своим изображением. На белой ткани изображён портрет Наташи Королёвой в образе огненной комсомолки.

Вместе с ней глажкой белья занимается директор продюсерского центра "Овация" Борис Рубиновский, который организует гастрольные туры таким звёздам, как Филипп Коркоров, Григорий Лепс, Валерий Леонтьев.

Королёва озорно стукается с Рубиновским утюгами, отметив, что гладит символ своей юности.

"Ура! Свершилось! Я и моя команда после долгого перерыва возобновляем концертную деятельность! Как же мы соскучились! И для меня очень символично, что мы начинаем именно с ним: Боречка — супер профи своего дела, один из лучших промоутеров нашей страны. Любимый зритель, мы едем к вам!!!" — написала в своём микроблоге исполнительница.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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