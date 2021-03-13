Гарик Харламов опубликовал искромётную пародию на шоу "Маска"

Гарик Харламов разместил в своём Instagram-аккаунте забавное видео, составленное из кадров популярного ТВ-шоу "Маска" и фрагмента фильма "Люди в чёрном". Причудливо смонтированный ролик позабавил Филиппа Киркорова, который сделал репост со странички комика.

На видео члены жюри шоу скандируют, требуя, чтобы артист скинул с себя маску. Однако, вместо забавных персонажей игры в ролике изображён страшный монстр-инопланетянин, который сдирает с себя человеческую шкуру и предстаёт в образе мерзкого насекомого, покрытого слизью.

Жюри по своей привычке деликатно смотрит в театральные бинокли, разевая от удивления рты, видя представшую перед ними картину.

"Иосиф Пригожин!" — объявляет ведущий, однако за личиной Пригожина скрывается всё тот же отвратительный монстр. "Нееет!" — кричит поражённая Валерия, глядя на неузнаваемого супруга.

Свою версию шоу "Маска" представил также Александр Ревва. У него члены жюри якобы наблюдают за фрагментом фильма с Джимом Керри, на котором его персонаж появляется из пятой точки носорога.