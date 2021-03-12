Соседов объяснил, почему Пугачёва стала популярной в советские годы

Алла Пугачёва давно и прочно завоевала первенство в мире шоу-бизнеса. Примадонна велика и недосягаема.

Сергей Соседов убеждён, что её величие продиктовано лишь умелым продюсированием. Музыкальный критик уверен, что певицу удачно "распиарили" в своё время.

"И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно. На ней был впервые опробован пиар, благодаря, конечно, режиссёру Александру Стефановичу — он придумал это надувательство", — отметил Соседов в программе "Ходят слухи".

Критик вспомнил строчку знаменитой песни Аллы Борисовны "Вы не верьте, что живу я как в раю…".

"Сам Стефанович визировал интервью Пугачёвой, вносил слова о театре песни. Он говорил ей: "Ты должна работать на контрастах. Сейчас рыдаешь в сонете Шекспира, а потом встаёшь и сразу в "Песенку первоклассника". Публика будет в шоке, у них в голове помутится. Ты должна их бросать из огня да в полымя", — рассказал о методике раскрутки Пугачёвой Соседов.