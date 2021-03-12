Слава Марлоу рассказал о впечатлениях от участия в "Давай поженимся!"

Слава Марлоу доверился телесвахам, которые подыскали для молодого человека подходящих невест. В качестве друга музыканта сопровождал эпатажный рэпер Моргенштерн.

Позже Марлоу стал гостем другого шоу. Он побывал в гостях передачи "Вечерний Ургант", где Иван Ургант расспросил юношу о его участии в программе "Давай поженимся!"

"Передача "Давай поженимся!" всегда играла фоном, когда мы обедали с семьёй, и в какой-то момент я подумал, что было бы достаточно абсурдно туда прийти. Ну и Ларису Гузееву увидеть своими глазами", — объяснил молодой человек.

Слава также вспомнил, с каким недоверием его мама отнеслась к Моргенштерну, который отпрашивал Славу у родительницы перед его отъездом в Москву.

"Ну, мама видела чувака, который с татушкой на лице, ругается. Понимаю, зрелище не самое приятное. Познакомил их: был долгий диалог, наполненный софистикой и взрывающий мозг. Дело в том, что моя мама — психотерапевт, психолог. Диагноз был поставлен — заберите таблетки", — рассказал музыкант.