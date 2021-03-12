Кристина Асмус прокомментировала развод с Хараламовым

Актриса Кристина Асмус долгое время предпочитала хранить в тайне причины разрыва с мужем, тогда как Гарик Харламов давал многочисленные интервью на эту тему.

Ранее Асмус вскользь и с пренебрежением отозвалась о том, что экс-супруг рассказывает в интервью об их общем решении.

Действительно, Харламов уверил аудиторию, что разрыв отношений случился по обоюдному согласию.

Высказывание о том, что они просто не сошлись характерами, не удовлетворило поклонников звёздной пары.

Подписчики звёзд продолжают задавать Кристине Асмус вопросы.

Фолловерам показалось, что экс-супруги сохранили вполне тёплые отношения. На эту мысль аудиторию навело то, что они вместе отметили день рождения дочки Насти.

Однако Кристина призналась, что всё не так гладко, как кажется со стороны.

"Всё сложно… Он очень обижен на меня", — объяснила актриса в Instagram.