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Борис Корчевников не смог скрыть своих чувств

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Между Борисом Корчевниковым и звездой сериала "Склифосовский" Евгенией Лютой пробежала искра. Взаимная симпатия, которая возникла между молодыми людьми, не ускользнула от внимания аудитории. Телеведущий открыто кокетничал с героиней своей программы.

Борис Корчевников не смог скрыть своих чувств

Актриса рассказала о трёх своих неудачных браках. При этом Евгения отметила, что не теряет надежды найти свой идеал мужчины.

"Сейчас моё сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью", — рассказала артистка в программе "Судьба человека".

После этих признаний Борис Корчевников оживился. Он отметил, что такие мужчины есть. Словно намекая на себя, ведущий порекомендовал обращать внимание не только на брюнетов.

Актриса начала флиртовать и объяснила, что специально готовилась к съёмкам, заказав себе дизайнерское платье.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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